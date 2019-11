Buitenlandse beleggers storten zich ook op kleinere panden

Volgens JLL hebben buitenlandse beleggers het middensegment (tot €20 miljoen) ontdekt als alternatief door de aanhoudende concurrentiestrijd in het topsegment. Het totale Nederlandse beleggingsvolume in het vastgoed is sinds 2017 boven de €20 miljard gegroeid, komend vanaf minder dan €5 miljard in de crisisjaren.

In het rapport ’Een kijk op de MidCap-beleggingsmarkt in Nederland’ stelt JLL dat deze markt zich anders beweegt dan de rest van de Nederlandse vastgoedmarkt. „Het volume schommelde al die jaren rond €2 miljard en toonde aan geen last te hebben van de crisis. Sinds 2015 toont MidCap eveneens een sterke stijging, tot boven € 5 miljard in 2018.” Met name het aantal kopers uit België, Duitsland, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië is gegroeid.

„De MidCap-beleggingsmarkt is een volwassen beleggingsmarkt aan het worden”, zegt Siep van Lent van JLL Nederland. „Niet alleen door de stabiliteit die het segment biedt, maar ook doordat wij merken dat steeds meer institutionele beleggers interesse tonen.”

Problemen zijn er wel. Zo ziet JLL dat het in veel gevallen moeilijk is om financiers te vinden: „Banken en verzekeraars richten zich vanwege de efficiency liever op grotere aanvragen.”, aldus de vastgoedadviseur. Ook zitten lokale eigenaren vaak te hoog met hun prijs. „ Waardoor kopers worden afgeschrikt”.