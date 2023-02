Beursblog: ’AEX opent hoger na sterk slot in VS’

Op Wall Street steeg de Dow Jones-index dinsdag 0,8%. Techbeurs Nasdaq ging 1,9% vooruit. Beleggers in de VS reageerden enthousiast op de milde toon die Fed-voorzitter Jerome Powell aansloeg in een toespraak. De centrale bankier benadrukte dat de hoge inflatie de daling heeft ingezet. In Amsterdam sloot de AEX-index dinsdag 0,1% in de plus op 753,09 punten.

