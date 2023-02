Beursblog: Akzo wint op groene AEX, Adyen keldert

AkzoNobel is de grote winnaar in de AEX met een plus van 6,5% na meevallende jaarcijfers. De resultaten en aandeleninkoop van ABN Amro vallen eveneens in goede aarde bij beleggers. Maar Adyen staat op zwaar verlies na matige resultaten.

Als het beursblog hieronder niet zichtbaar is, klik dan hier.