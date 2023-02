Beursblog: Microsoft wint op lager Wall Street; kleine plus AEX

Jamie Pronker en zijn collega’s van State Street SPDR hebben woensdag de Amsterdamse beurs geopend. Met deze ceremonie markeert het bedrijf de lancering van de eerste SPDR ETF, inmiddels dertig jaar geleden. Ⓒ Euronext AEX 753.71 0.08 %

Wall Street doet woensdag bij de start een stapje terug. Beleggers in de VS kijken even de kat uit de boom na de goede gang van zaken een dag eerder in reactie op de speech van Fed-voorman Powell. Microsoft kan op kopersinteresse rekenen na het nieuws dat het populaire ChatGTP een plaats in de zoekmachine en brouwer van de techreus krijgt.