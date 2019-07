Dow zakt 400 punten na historisch rentebesluit

De Dow stond op 26.838 punten, de S&P500 verloor 1,1%, de Nasdaq ging tot 1,4% in het rood.

Ook de rente op Amerikaanse langjarige staatsobligaties gingen terug, in reactie op beleggers die zekerheid zochten. De tweejarige treasury ging 6 basispunten omhoog tot 2,17%. Maar ook goud en zilver verloren waarde, 0,8% en 1,5% respectievelijk.

GE

Apple ging ruim 4 procent vooruit, na resultaten die dinsdag nabeurs naar buiten kwamen. De techreus is optimistisch over de verkopen van de nieuwe iPhone-modellen die later dit jaar op de markt komen en rekent voor het lopende vierde kwartaal van het gebroken boekjaar op een omzet van 61 miljard tot 64 miljard dollar. Daarmee zou de omzet hoger uitvallen dan de prognoses van analisten.

Industrieconcern GE leed in het afgelopen kwartaal een flink verlies door hoger dan verwachte herstructureringskosten. Wel is GE positiever over de uiteindelijke prestaties dit jaar. Het aandeel kreeg er 1,6 procent bij.

Fiat Chrysler

Chipconcern Advanced Micro Devices (AMD) ging verder ruim 8 procent omlaag, na tegenvallende omzetverwachtingen. Andere bedrijven die de boeken openden waren onder meer muziekstreamingdienst Spotify (min 2,7 procent), autoconcern Fiat Chrysler (plus 3,3 procent) en navigatiedienstverlener Garmin (plus 4,2 procent).

De euro was 1,1130 dollar waard, tegen 1,1132 dollar bij slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent duurder op 58,58 dollar. Brentolie klom 0,7 procent in prijs tot 65,20 dollar per vat.