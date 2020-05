AEX herstelt richting 510 punten op steunpakket VS

De AEX-index noteerde rond 09:45 uur, na 3,9% verlies vorige week, 1,9% winst bij 509,3 punten. De AMX-index koerste 1,5% hoger bij 681,8 punten.

De Duitse DAX-index steeg met 2,4%, de Franse CAC-40 gaf 2,3% winst en de Britse FTSE kreeg er 2,1% bij.

In Azië steeg de Japanse Nikkei met 0,5%. De op twee na grootste economie is in een recessie gegaan na een krimp met 0,9%. Dat was wel minder sterk dan economen hadden gevreesd. De Hangseng-index steeg 0,3%, de Shanghai-index bood een kleine plus.

Beleggers in Azië reageerden op de waarschuwing zondagavond van Jerome Powell, voorzitter van de Amerikaanse centrale bank zondag, dat het herstel tot in 2021 kan duren. Zonder vaccin zal dat nog langer duren.

Powell voegde wel toe dat de centrale banken voldoende financiële munitie heeft. Hij waarschuwde de markt bovendien niet tegen de Amerikaanse economie te wedden, hoewel die een werkloosheidspercentage van 25% tegemoet kan gaan.

De eerste futures voor opening van de Amerikaanse beurzen om 15.30 uur noteerden rond 1,1% winst.

Signalen van inperking van dividend voor aandeelhouders kwamen ondertussen in de markt. Volgens het slechtste scenario van de Global Dividend Index van Janus Henderson schrappen bedrijven 35%, tot nog $933 miljard winstuitkering dit jaar.

Een vat Brentolie werd nog een 3,3% duurder en kost $33,58. De euro ging een fractie hoger tot $1,0818. Cryptomunt bitcoin steeg 1,1% tot $9862. De Duitse tienjaarslening ging naar -0,528%.

Unibail leidt

Bij de hoofdfondsen meldde gas- en olieconcern Shell (+4,7%) uitbreiding van zijn samenwerking met het Chinese staatsoliebedrijf CNOOC.

Vastgoedfonds Unibail Rodamco Westfield ging aan kop met 6,8% winst, maar biedt dit jaar nog het slechtste rendement (-67,5%) in de AEX.

Staalmaker ArcelorMittal steeg 4%. Over een jaar bezien staat Arcelor overigens nog -47%.

Financial Aegon (+3,1%) ging met ABN Amro (+2,4%), ING (+2,3%) en ASR (+3%) mee in de middenmoot.

Brouwer Heineken (+2,4%) zou een overname van $50 miljoen van de Tres Cruces-bierdivisie van de Peruaanse Aje Group in Peru voorbereiden, meldt de Peruaanse krant Gestión.

Chemicaliëndistributeur IMCD (+1,4%) reageerde op de aankoop van de Chinese farmaceutische activiteiten van Develing International. Een overnamebedrag werd maandag niet vermeld.

Bij de middelgrote fondsen ging roestvrijstaalmaker Aperam met 4% aan kop, gevolgd door fitnessketen Basic-Fit (+3,9%). Flow Traders (-1,3%) was hier de enige verliezer.

Air France KLM verloor 0,6%. Concurrent Ryanair kondigde forse krimp in reizigersaantallen aan. Bloomberg meldde dat Emirates zal aankondigen 30.000 werknemers te ontslaan.

Bij de smallcaps vertoonde fietsenproducent Accell 10% winst.

Distributeur en groothandelsbedrijf B&S Group volgde met 9% winst. Het meldde over het eerste kwartaal een lagere omzet. Over 2020 zal minder worden verkocht vanwege de coronacrisis. B&S zegt binnen de bankconvenanten te kunnen blijven. Er is voldoende geld om de crisis te overleven. Volgens zakenbank Morgan Stanley zijn de vooruitzichten onzeker.

Zakenbank NIBC won 5%. De tijd voor overname door Blackstone dringt: er is nog geen biedingsbericht bij de AFM, uiterlijk dinsdag moet dat binnen zijn. De bieder meldde onlangs onvoldoende kapitaal te hebben voor de overname.

De beursgang van JDE Peet's, het bedrijf achter koffiemerk Douwe Egberts, wordt deze week aangekondigd door moederbedrijf JAB Holdings, meldt de Financial Times.

