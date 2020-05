Damrak gaat uit zijn dak met vastgoed voorop

De AEX-index kreeg de wind steeds meer in de rug en ging met een eindsprint 3,9% vooruit naar een stand 519,89 punten, het hoogste niveau sinds eind april. De AMX-index koerste 4% hoger bij 698,30 punten.

Elders in Europa beleefden de beurzen ook een fraaie handelsdag. De Duitse DAX-index dikte zelfs 5,7% aan, de Franse CAC-40 boekte 2,3% winst

Vanaf de start van de handel zat de stemming er al aardig in geholpen door Fed-voorzitter Jerome Powell die afgelopen zondag tijdens een tv-interview bij de Amerikaanse zender CBS aangaf nog voldoende financiële munitie te hebben. Hij waarschuwde de markt bovendien niet tegen de Amerikaanse economie te wedden, hoewel die een werkloosheidspercentage van 25% tegemoet kan gaan. Teeuwe Mevissen, econoom bij Rabobank benadrukt dat er een opgewekte reactie kwam bij beleggers op de woorden van Powell. „In vergelijking met de speech van afgelopen donderdag heeft hij echter weinig anders gezegd. De Fed kan nog meer gaan doen, maar er werd door hem ook duidelijk aangegeven dat er in ieder geval geen negatieve rentes komen.”

De verdere stevige opleving van de olieprijs (Brent) tot boven de $35 per vat, het hoogste niveau in vijf weken gaf eveneens steun aan de handel. Volgens Mevissen speelde het nieuws dat de olievraag vanuit China de normale productie weer lijkt te benaderen daar een grote rol bij. „Je weet echter niet zeker of de huidige prijzen door het land zijn gebruikt om de strategische olievoorraden mee aan te vullen.”

Verder kwam er goed nieuws uit de biotechhoek, waardoor in de middag de kooplust steeds verder werd aangewakkerd. Het Amerikaanse bedrijf Moderna liet weten gunstige testresultaten te hebben behaald met een vaccin tegen het coronavirus.

Ondanks het enthousiaste begin van de handelsweek blijft Mevissen terughoudend over het beursklimaat. „Op korte termijn zien beleggers het glas alleen maar halfvol, terwijl er op de lange termijn heel veel onzekerheden zijn, zoals de toegenomen handelsspanningen tussen Amerika en China, de moeizame Brexit-onderhandelingen en in welke mate er economisch herstel zal zijn na de versoepeling van de coronamaatregelen. De eerste PMI-cijfers uit de eurozone en Amerika over mei later deze week zullen vrij dramatisch zijn. ”

Signalen van inperking van dividend voor aandeelhouders kwamen ondertussen in de markt. Volgens het slechtste scenario van de Global Dividend Index van Janus Henderson schrappen bedrijven 35%, tot nog $933 miljard winstuitkering dit jaar.

Unibail leidt

In de geheel groen gekleurde AEX was de hoofdrol weggelegd voor Unibail Rodamco Westfield met een koerssprong van 12,3%. Voor dit jaar zit het vastgoedfonds echter nog steeds in zwaar beursweer. Uitzender Randstad viel eveneens goed in de smaak met een 7,8% hogere koers.

Financials klommen ook stevig uit het dal. ASR kon 7% bijschrijven, terwijl Aegon 8,2% meer waard werd. ABN Amro en ING kregen er 7,4% respectievelijk 7,2% bij.

Verder kon Shell op stevige kopersinteresse rekenen geholpen door de fors hogere olieprijzen en steeg 8% Het gas- en olieconcern meldde een uitbreiding van zijn samenwerking met het Chinese staatsoliebedrijf CNOOC.

ArcelorMittal zat stevig in de lift met een sprint vooruit van 7,2%. Het staalbedrijf heeft een lening van 75 miljoen euro gekregen van de Europese Investeringsbank (EIB). Dat geld is bedoeld om twee projecten voor het beperken van de CO2-uitstoot op te zetten in Gent. Concurrent Thyssenkrupp zou vandaag een herstructurering aankondigen in samenwerking met een partner. Over een jaar bezien staat Arcelor overigens nog -47%.

Bij de chipfondsen koerste ASMI 5% hoger. Volgens Versteeg is het slechte zaak dat Amerika blijft proberen om het leven moeilijk te maken van de Chinese telecomgigant Huawei met het opleggen van restricties bij het leveren van chiponderdelen door TSMC, zeker doordat China al heeft gedreigd om tegenmaatregelen te gaan nemen tegen Amerikaanse bedrijven.

Brouwer Heineken (+4,8%) zou een overname van $50 miljoen van de Tres Cruces-bierdivisie van de Peruaanse Aje Group in Peru voorbereiden, meldt de Peruaanse krant Gestión.

Bij de middelgrote fondsen knalde vastgoedfonds Eurocommercial Properties dat in de voorbije weken nog hard is gedaald was bijna 13% omhoog. OCI (+9,4%) en Altice (+9,8%)gingen mee in de slipstream van de koploper.

Air France KLM steeg 5,5%. Concurrent Ryanair kondigde forse krimp in reizigersaantallen aan. Bloomberg meldde dat Emirates zal aankondigen 30.000 werknemers te ontslaan.

Flow Traders nam gas terug met een terugval van 1,5% vanwege de verminderde turbulentie op de aandelenmarkten.

B&S Group dikte 5,7% aan. Het groothandelsbedrijf meldde over het eerste kwartaal een lagere omzet. Over 2020 zal minder worden verkocht vanwege de coronacrisis. B&S zegt binnen de bankconvenanten te kunnen blijven. Er is voldoende geld om de crisis te overleven. Volgens zakenbank Morgan Stanley zijn de vooruitzichten onzeker. Analisten bij ING gaven aan dat de prestaties overeen komen met de basisscenario's voor B&S. De zichtbaarheid voor de komende tijd is beperkt, stellen de analisten.

Zakenbank NIBC won 0,3%. De tijd voor overname door Blackstone dringt: er is nog geen biedingsbericht bij de AFM, uiterlijk dinsdag moet dat binnen zijn. De bieder meldde onlangs onvoldoende kapitaal te hebben voor de overname.

