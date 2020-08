Cisco onderuit op verdeelde beurzen VS

Vlak na opening stond de Dow Jones-index 0,3% lager. De breed samengestelde S&P 500-index zakte 0,1%. De Nasdaq steeg juist 0,5%.

Een uur voordat de beurshandel in New York van start ging, werd bekendgemaakt dat het aantal WW-aanvragen in de VS vorige week boven verwachting is gedaald naar 963.000. Het was voor het eerst sinds de coronacrisis dat minder dan een miljoen werkloze Amerikanen op weekbasis aanklopten bij de overheid voor financiële steun.

De politieke ruzie over steunmaatregelen om de crisis te lijf te gaan, was echter nog altijd gaande in de VS. Dat maakte beleggers voorzichtig. De markten blijven erop hopen dat de Democraten en het Witte Huis een akkoord bereiken over een pakket maatregelen waarbij meer geld in de economie wordt gepompt.

In New York ging Cisco Systems 11% onderuit. De maker van netwerkapparatuur en software kwam met tegenvallende resultaten. Tevens werd er een herstructurering aangekondigd bij Cisco.

Taxi-app Lyft (-4%) heeft net als branchegenoot Uber veel minder klanten gehad in het tweede kwartaal. Het bedrijf dat zich voornamelijk op de VS richt zag de omzet met 61% dalen.

Biotechnologiebedrijf Qiagen (+1,4%) maakte bekend dat de overname door Thermo Fisher van de baan is. Aandeelhouders van de Duits-Nederlandse onderneming zien de deal niet zien zitten. Qiagen, dat onder meer in New York is genoteerd, moet nu een vergoeding van $95 miljoen overmaken aan de Amerikanen.

Ook Southwest Airlines (-0,8%) stond in de schijnwerpers. Volgens topman Garry Kelly zal het bedrijf dit jaar niet winstgevend zijn. Dat zou voor het eerst in 47 jaar zijn.

Bioscoopketen AMC maakte bekend na vijf maanden sluiting volgende week de deuren weer te openen. Het bedrijf won bijna 9% aan beurswaarde.