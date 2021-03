Larven schieten chipmakers te hulp met afscheiding

Premium Financieel

Luis in pels bij Shell leerde kneepjes van Al Gore en berucht hedgefonds TCI

Hij is de luis in de pels van Big Oil, en Shell in het bijzonder. TU Delft-alumnus en oud marineofficier Mark van Baal (52) verruilde in 2002 een bestaan als verkoper van koelmachines voor zeecontainers voor dat van klimaatactivist.