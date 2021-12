Best gelezen op DFT in 2021: van blokkeerschip tot Maxmania, ontslag en oplichting

1. Blokkeerschip

Het lostrekken van de gestrande containerschip Ever Given door het Nederlandse Boskalis hield de wereld dit jaar aan het nieuws gekluisterd. DFT deed live verslag van het Nederlandse huzarenstukje in het Suezkanaal.

En lees hier ons interview terug met de topman van Boskalis over de Suezcrisis:

2. De pitcrew van Max

Ook op DFT was het Maxmania in 2021. Een waanzinnige pitstop maakte het verschil tussen euforie over de historische wereldtitel en een tranendal. Maar wat verdient een lid van het cruciale pit-team van de Limburger eigenlijk?

3. Withete ondernemers

Van lockdown naar lockdown. Ondernemers zitten nog steeds met de handen in het haar. Minister Hugo de Jonge werd tijdens de harde lockdown van begin dit jaar een ’totaal gebrek aan empathie’ voor ondernemers verweten.

4. Eruit na vakantie

Meestal is verlof opnemen een formaliteit. Maar de werkgever moet wel akkoord gaan met een vakantie-aanvraag, en mag die met een goede reden ook afwijzen. Een man vloog desondanks naar Turkije, om er vervolgens ook uit te vliegen bij zijn werkgever.

En de opvallendste ontslagzaken van 2021 vind je hier:

5. Mager vakantiegeld

Voor veel werknemers viel het vakantiegeld dit jaar tegen. Wel was de teleurstelling voor grootverdieners het grootst. Klein doekje voor het bloeden.

6. Oplichters rukken op

Criminelen openden dit jaar massaal de jacht op bankrekeningen van consumenten. Een van de nieuwe fenomenen was een virus op mobiele telefoons met het Android-besturingssysteem. Een app die zich voordeed als aankondiging van een postbezorging trok talloze bankrekeningen leeg.

7. Topman Bruynzeel Keukens overleden

In januari overleed topman Anton Sanders (54) van DKG, het bedrijf achter Bruynzeel Keukens en Keller Keukens. Sanders wilde af van het slechte imago van keukenverkopers door eerlijkheid en no-nonsense voorop te zetten.

8. Snollebollekestwist

Voetbal is oorlog is, ook in de supermarkt rond voetbalreclame. Voetbalbond KNVB stuurde met het EK een boze sommatie aan winkelketen Jumbo. Steen des aanstoots: de tv-commercial met de Snollebollekes. De populaire meezinger Links rechts met de oranje juichcape konden ze op de KNVB-burelen in Zeist niet luchten.

9. Cryptomania

De bekende Nederlandse cryptobezitter Didi Taihuttu sloeg samen met zijn vrouw en drie kinderen een groot deel van hun muntenbezittingen dit jaar op verschillende plekken op de wereld in geheime kluizen op. Je weet immers maar nooit.

10. Mondkapjesruzie

Zakenman Michel Perridon werd dit jaar na een uit de hand gelopen ruzie om een mondkapje uit een KLM-toestel gezet op het vliegveld van Johannesburg in Zuid-Afrika. „Te gek voor woorden. Ik ben door het cabinepersoneel behandeld als een kwajongen”, brieste de Rotterdammer vanuit dat land.