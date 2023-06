EU eens over nieuwe spelregels voor banken

Het internationaal comité voor bankentoezicht in Basel bereikte eind 2017 een akkoord over een set nieuwe regels. Het pakket maatregelen staat bekend onder de naam Basel III. In Brussel wordt er al jaren over gesproken. De deal om de regels te gieten in Europese wetgeving moet nog wel worden goedgekeurd door de afzonderlijke lidstaten en het Europees Parlement.

Kapitaaleisen

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) kon dinsdag nog niet zeggen of er gevolgen zijn voor de Nederlandse banken. De brancheorganisatie heeft de stukken nog niet kunnen bestuderen. Het is mogelijk dat de kapitaaleisen voor Nederlandse banken fors stijgen, vooral door hun omvangrijke hypotheekportefeuille.