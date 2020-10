Kledingreus Vinted koopt Nederlandse marktplaats United Wardrobe

Door de overname ontstaat een gezamenlijke community van 34 miljoen kopers en verkopers in elf Europese landen. „Het is altijd ons doel geweest om kopers en verkopers samen te brengen op één centrale Europese marktplaats”, aldus Sjuul Berden, ceo van United Wardrobe.

Samen met zijn twee medeoprichters krijgt hij een leidende rol binnen Vinted, waarin ze zich zullen richten op het versnellen van de uitbreiding naar nieuwe markten. United Wardrobe blijft gevestigd in Utrecht.

Waarde

Door een equity-financieringsronde in november 2019 steeg de waarde van Vinted naar meer dan €1 miljard.

Vinted werd in 2008 opgericht in Vilnius, Litouwen en is actief in twaalf markten. In 2019 trad Vinted toe op de Nederlandse markt, en sindsdien groeide de Nederlandse gemeenschap uit tot meer dan een miljoen leden.

United Wardrobe werd in 2014 opgericht door drie Nederlandse studenten van de Universiteit Wageningen, en is vanuit Nederland uitgebreid naar België, Frankrijk en Duitsland. In de laatste vijf jaar is het aantal geregistreerde leden volgens het bedrijf uitgegroeid tot meer dan vier miljoen.

Gecombineerd

De twee platformen worden vanaf deze week geleidelijk aan geïntegreerd. Leden van United Wardrobe krijgen een uitnodiging om hun accounts over te zetten naar het Vinted platform.

Door de overname krijgen leden van beide platforms toegang tot een breder aanbod van artikelen en een grotere community van potentiële kopers. Ook profiteren ze van geïntegreerde betaalsystemen en gunstigere verzendopties.

Nederlandse leden kunnen op één gecombineerde marktplaats kopen en verkopen in Nederland, Frankrijk, Spanje, België en Luxemburg.