Jonge werknemers minder bang om ontslagen te worden

Bijna een op de vijf (19%) van de werknemers geeft aan dat zij zouden overwegen om een rechtszaak te beginnen tegen hun werkgever bij conflict over vakantiedagen of verlofrechten; 35% overweegt dit bij grensoverschrijdend gedrag. Maar liefst 40% zou overwegen een rechtszaak te beginnen als het gaat om de uitbetaling van hun loon, vakantiegeld of uren.

„Het lijkt erop dat millennials steeds vaker op durven te treden bij een conflict op juridisch vlak”, zegt Hanneke Boesveld, gespecialiseerd in arbeidsrecht bij Arag. „De krappe arbeidsmarkt maakt dat de machtspositie van de werkgever minder groot wordt.”

Verplichte vakantie

Hoewel werknemers tussen de twintig en veertig minder snel conflicten uit de weg gaan, verwacht 30% van hen ook minder problemen met hun baas, omdat die in deze tijden lastig aan nieuw personeel komt. Eenzelfde percentage denkt dat hun werkgever eerder zou instemmen met contractuele wijzigingen vanwege het personeelstekort.

De krapte op de arbeidsmarkt heeft ook directe gevolgen voor werknemers, zo blijkt uit het onderzoek. Een op de vijf werknemers geeft aan dat hun werkgever hen heeft verplicht om in een bepaalde periode met vakantie te gaan. Bijna hetzelfde percentage stelt dat hun werkgever over het algemeen strenger is geworden als het de vakantieplanning betreft. Boesveld: „Verplicht op vakantie in een bepaalde periode is alleen maar mogelijk als er afspraken gemaakt zijn in de arbeidsovereenkomst of cao, anders kan dit op gespannen voet komen te staan met het uitgangspunt in de wet dat de vakantie wordt vastgesteld volgens de wensen van de werknemer.”