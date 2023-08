Banenexpansie in publieke sector: groei bij onderwijs, zorg en openbaar bestuur

Zowel in de zorg als het onderwijs kwamen er in het voorbije kwartaal 6000 banen bij. Het openbaar bestuur was eveneens goed voor een plus van 6000.

Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS, benadrukt dat voornamelijk in de zorg de trend van de groei van het aantal banen al langer aan de gang is. Hij wijst er op dat de vergrijzing en de steeds ouder wordende bevolking daar een rol bij spelen. In het onderwijs kan volgens hem een toename van het aantal buitenlandse studenten in het hoger beroepsonderwijs hebben bijgedragen dat er meer banen bij zijn gekomen.

Een andere opvallende ontwikkeling is de sterke afname van het aantal banen via uitzendbureaus. Er gingen in deze bedrijfstak vorig kwartaal in totaal 16.000 banen verloren. Volgens Van Mulligen kunnen er verschillende redenenen zijn voor het fors lager aantal banen. „Het kan zijn dat bedrijven vanwege de krapte op de arbeidsmarkt sneller geneigd zijn om mensen zelf in dienst te nemen. Aan de andere kant is een economische afkoeling het eerste merkbaar bij uitzendbureaus doordat er bij bedrijven meer terughoudenheid is om mensen in dienst te nemen.”

Werkloosheid omlaag

Met de werkloosheid gaat het nog steeds de goede kant op. In het voorbije kwartaal is het aantal werklozen verder afgenomen met een daling van 7000 naar 350.000. Dat is 3,5% van de beroepsbevolking tegen 3,6% een kwartaal eerder. De jeugdwerkloosheid daarentegen is wat opgelopen van 7,9% naar 8,2%.

Van Mulligen benadrukt dat er waarschijnlijk meer jongeren op zoek zijn gegaan naar een baan. „Daarnaast is het positief dat de arbeidsparticipatie van jongeren nog nooit zo hoog geweest.” In de leeftijdscategorie van 25 tot 45 jaar liep de werkloosheid juist terug van 3 naar 2,8%. Ook bij de oudere werknemers tot 75 jaar was er een lichte daling waarneembaar naar 2,1%.

Veel vacatures

De spanning op de arbeidsmarkt neemt nauwelijks af. Tegenover elke 100 werklozen stonden 122 vacatures, net als in de vorige twee kwartalen. Er stonden eind juni in totaal nog steeds 427.000 vacatures open, 10.000 minder dan aan het einde van het eerste kwartaal. Vooral in de handel, de zakelijke dienstverlening en de zorg, die gezamenlijk goed zijn voor ruim 200.000 openstaande vacatures, is de nood nog steeds hoog. In de horeca was van alle bedrijfstakken de afname het grootst. Het aantal openstaande vacatures daalde vorig kwartaal met 3000.

Verder is het opmerkelijk dat het aantal banen weer verder is gestegen. Het afgelopen kwartaal kwamen er nog eens 7000 banen bij, het twaalfde kwartaal met groei op een rij. Alleen in het tweede kwartaal van 2020, tijdens de uitbraak van de coronacrisis was er voor het laatst sprake van een daling. Het aantal zzp’ers is vorig kwartaal weer iets verder gedaald met een min van 4000, terwijl de werknemersbanen opnieuw wat meer zijn opgelopen met 11.000.