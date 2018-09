Wall Street sluit net in de min

Het goede nieuws kwam van publicaties over de Amerikaanse huizenmarkt, het consumentenvertrouwen en van IT-bedrijf IBM. De zorgen over de uitbraak van de varkensgriep bleven daarentegen en uitgelekte resultaten over de ’stresstest’ voor banken zorgde voor onrust.

De Dow-Jonesindex van dertig hoofdfondsen sloot bijna onveranderd op een stand van 8016,95 punten een daling van 0,1 procent of 8,05 punten. De breder samengestelde S&P 500-index sloot op 855,16 punten, dat is 0,3 procent lager of 2,35 punten. Ook schermenbeurs Nasdaq leverde in op een slotstand van 1673,81 punten, een daling van 0,3 procent of 5,6 punten.

IBM

Het aandeel IBM noteerde 2 procent hoger nadat de raad van bestuur haar fiat had gegeven om het dividend met 10 procent te verhogen en aan het inkopen van eigen aandelen.

Zakenkrant The Wall Street Journal meldde dinsdag dat de banken Citigroup en Bank of America mogelijk meer kapitaal moeten ophalen om te voldoen aan de criteria van de zogenoemde ’stresstest’ voor banken. Bij de Bank of America zou het om miljarden dollars gaan. De krant acht het waarschijnlijk dat meer banken geld moeten ophalen.

Citigroup en Bank of America

De aandelen van Citigroup en Bank of America noteerde respectievelijk 5,5 procent en 8 procent lager. Citigroup zou inmiddels al in gesprek zijn met de Amerikaanse overheid, maar ze verwachten geen extra geld van de overheid te ontvangen.

Positief nieuws kwam uit een rapport over de ontwikkeling van de Amerikaanse huizenprijzen in februari, waaruit bleek dat de daling van de prijzen minder hard gaat. Bovendien bereikte het consumentenvertrouwen de hoogste stand van dit jaar.

Fed

Het stelsel van Amerikaanse centrale banken, de Fed, is dinsdag begonnen aan een tweedaagse bijeenkomst waar de stand van de Amerikaanse economie zal worden besproken. Volgens analisten zal de Fed niet van beleid veranderen. Wel zijn analisten benieuwd wat de boodschap aan het eind van de bijeenkomst zal zijn. Naar verwachting zal de Fed benadrukken dat de economie nog zwak is en dat buitengewone steun nodig blijft waarmee ze het beleid van een rentepercentage van bijna nul rechtvaardigen.

In de New Yorkse valutahandel noteerde de euro 1,3141 dollar tegen 1,3055 dollar aan het eind van de handel op de Europese beurzen.