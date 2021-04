Wat verdient een ... witwasbestrijder?

Financieel

Winsten techfondsen houden AEX boven water

De AEX is vrijdag met winst gesloten, na een flinke eindspurt. Ook Wall Street geeft gas, vooral bij de techfondsen. ASML, ASMI en Besi noteren bovenin de AEX de meeste winst. Bij de hoofdfondsen valt Randstad niet in de smaak. Nieuwkomer Allfunds boekt stevige winst en Basic-Fit gaat fors in herste...