Drukte bij webshops neemt alleen maar toe: ’Ook dit jaar op tijd bestellen voor feestdagen’

Nederlanders zijn verslingerd geraakt aan online bestellen. Ⓒ ANP/HH

Ede - De drukste periode van het jaar is pas over zes maanden, maar de webwinkels in ons land maken dit jaar nu al een ongekende groei door. „En die trend zet voorlopig door”, zegt directeur Marlene ten Ham van brancheorganisatie Thuiswinkel.org.