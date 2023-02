Bijna zes op de tien vacatures moeilijk in te vullen

Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 4500 werkgevers door het UWV. Afgelopen jaar was maar liefst 58% van de ontstane vacatures moeilijk vervulbaar. In 2021 ging het nog om 55%.

Krapte

„De krapte op de arbeidsmarkt is in 2022 op een hoogtepunt terecht gekomen. In het tweede kwartaal was de krapte zelfs zo groot dat er veel meer vacatures waren dan werkzoekenden”, zegt arbeidsmarktadviseur Erica Maurits. Zij concludeert dat in alle sectoren sprake was van personeelskrapte.

De roep om personeel is al langer erg groot in Nederland. Dat komt omdat de economie na de dip van de coronacrisis heel hard was gegroeid en er opeens veel meer werk was.

De meeste werkgevers, 84%, gaf volgens het UWV aan dat het probleem met de vacatures vooral is dat er te weinig sollicitanten reageren. Het komt ook voor dat sollicitanten bijvoorbeeld niet over de juiste kennis (35%) of vaardigheden (45%) beschikken, maar dat werd door de bedrijven minder vaak als oorzaak aangewezen.

Langer open

De meest genoemde oplossing van werkgevers die moeilijk personeel kunnen vinden, is de vacature langer open laten staan. Zo’n 87% geeft aan hiervoor te kiezen. Ook zet 69% andere wervingskanalen in. Maar 42% van de werkgevers geeft aan het werk, waarvoor zij eigenlijk iemand wilden aannemen, dan maar onder de andere werknemers te verdelen.

Het aanpassen van de functie-eisen of arbeidsvoorwaarden wordt minder vaak gekozen. Van de ondervraagde werkgevers geeft 39% aan de arbeidsvoorwaarden te hebben aangepast, 32% heeft de functie-eisen naar beneden bijgesteld. Bijna de helft van de werkgevers heeft ervoor gekozen een kandidaat die nog niet aan de eisen voldoet, zelf op te leiden.