Klanten halen $780 miljoen weg bij cryptobeurs Binance na aanklacht

Dat meldt analysebureau Nansen op basis van eigen berekeningen. De uitstroom volgt op de aanklacht van de Amerikaanse beurswaakhond SEC tegen Binance en oprichter Changpeng Zhao.

Het dochterbedrijf van Binance in de Verenigde Staten kampte ook met beleggers die hun geld weghaalden. Daar is het saldo over het afgelopen etmaal omgerekend 13 miljoen dollar negatief. Binance heeft nog niet gereageerd op het bericht van Nansen.

De SEC beschuldigt Binance en Zhao ervan verkeerd te zijn omgesprongen met de inleg van klanten. Ook zouden beleggers en toezichthouders zijn misleid. Daarnaast heeft de cryptobeurs volgens de SEC regels rond de handel in effecten overtreden.

Strengere eisen

Cryptomunten verloren maandag aan waarde nadat de Amerikaanse aanklacht bekend werd. Rond munten als de bitcoin of ethereum is al langer onzekerheid, omdat de autoriteiten in de Verenigde Staten vinden dat veel handel in die crypto’s feitelijk neerkomt op effectenhandel. Daarmee moeten beurzen en aanbieders aan veel strengere regels voldoen, bijvoorbeeld rond de verplichte publicatie van informatie.

Binance noemde de aanklacht maandag teleurstellend. De cryptobeurs zei lang met de SEC in gesprek te zijn geweest om de zaak te schikken en kondigde aan zich voor de rechter te zullen verweren tegen de aantijgingen.

In de Verenigde Staten is Binance al sinds 2019 verboden. Ook de Amerikaanse dochteronderneming Binance.US is in zes staten verboden. Een van de klachten is dat dit onderdeel niet echt losstaat van het moederbedrijf.

Boete

In Nederland kreeg Binance vorig jaar een boete van 3,3 miljoen euro van De Nederlandsche Bank (DNB). De toezichthouder stelde dat de cryptobeurs zijn diensten aanbood zonder wettelijk verplichte registratie bij de centrale bank.