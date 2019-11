'NN en SBM in schijnwerpers op Damrak'

Aan het handelsfront meldde zakenkrant The Wall Street Journal dat de gesprekken tussen de Verenigde Staten en China moeizaam lijken te verlopen. Volgens ingewijden kunnen de handelsdelegaties het onder meer niet eens worden over de aanschaf van Amerikaanse landbouwproducten.

De Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell sprak woensdag in het Amerikaanse Congres de verwachting uit dat de huidige renteniveaus zullen worden gehandhaafd. Powell kreeg de afgelopen tijd veel kritiek op zijn beleid van president Donald Trump, die het liefst een negatieve rente wil. Volgens Powell zouden negatieve rentes niet passend zijn in de huidige economische omgeving.

SBM Offshore

SBM Offshore heeft een sterk derde kwartaal achter de rug en schroefde zijn verwachtingen voor de omzet en bedrijfsresultaat voor dit jaar opnieuw op. Volgens topman Bruno Chabas pakten met name de resultaten van het onderdeel Turnkey beter uit dan geraamd. Na de publicatie van de halfjaarcijfers verhoogde SBM ook al zijn verwachtingen.

NN Group boekte afgelopen kwartaal minder winst. Volgens het concern liep het resultaat bij de levensverzekeringen in Nederland terug. De verzekeraar heeft daarnaast besloten om volgend jaar over te stappen van kwartaal‐ naar halfjaarlijkse rapportage van de resultaten.

Advieswijziging Basic-Fit

Altice Europe kwam woensdag na de slotbel al met resultaten. Het kabel-en telecombedrijf boekte afgelopen kwartaal meer winst op een hogere omzet. Met name de klantenaanwas in Frankrijk betekende goed nieuws voor de onderneming, die in het thuisland lange tijd kampte met de aanhoudende prijzenoorlog in de sector.

Het aandeel Basic-Fit zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. RBC schroefde zijn aanbeveling voor de fitnessketen op. Baggeraar Boskalis kreeg daarnaast een koopadvies van Berenberg.

Onderzoek VolkerWessels

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) doet onderzoek naar handel met voorkennis in het aandeel van bouwbedrijf VolkerWessels. De toezichthouder wil volgens het FD weten of sommige beleggers al voor de officiële bekendmaking op de hoogte waren van een overnamebod door investeringsmaatschappij Reggeborgh.

De euro was 1,0994 dollar waard tegen 1,1005 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent in prijs tot 57,53 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent meer op 62,75 dollar per vat.