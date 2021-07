Bitcoin zet opleving krachtig voort met terugkeer boven $40.000

Op cryptoplatform Coindesk kreeg de bitcoin er rond 14.30 uur (Nederlandse tijd) 7% bij op een stand van $40.719. Daarmee heeft de cryptomunt, die eerder deze maand nog onder de $30.000 dook, veel terrein weer goedgemaakt.

Bij de sterk verbeterde gang van zaken voor de bitcoin speelt mee dat Tesla-baas Elon Musk toch weer een lans heeft gebroken voor de cryptomunt. Hij benadrukte daarbij dat er vooruitgang wordt geboekt om de schadelijke milieu-effecten van het zogehten minen, het valideren en vastleggen van digitale munten, te verminderen.

Ook gaf Musk aan dat de weg daardoor open kan liggen om het afrekenen van Tesla-modellen toch toe te gaan staan.

Minen

Daarnaast kwam er ook een opsteker vanuit de Verenigde Staten. Er is in dat land een snelle toename zichtbaar van faciliteiten om het zogenoemde minen van digitale munten mogelijk te kunnen maken. Eerder was er nog pessimisme opgetreden doordat in China er een strengere toezicht kwam op het minen in steeds meer provincies. Ook werden Chinese banken aan banden gelegd om met crypto-activiteiten aan de gang te gaan.

Amazon droeg aan het begin van deze week ook bij aan het krachtige herstel van de bitcoin. Er kwam speculatie in de markt dat dat webwinkelconcern ook iets met cryptomunten gaat doen.

Met de stevige opleving tot boven de $40.000 is de bitcoin nog ver verwijderd van de piek eerder dit jaar. Na een ongekende opmars werd in april nog een record van net onder de $65.000 neergezet.