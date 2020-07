Shell lijdt $18 miljard verlies in tweede kwartaal

Dat meldde het Brits-Nederlandse bedrijf donderdag voorbeurs.

Het Brits-Nederlandse bedrijf had eind juni al gemeld dat door de crisis veel minder olieproducten werden verkocht en dat er enorme eenmalige afwaarderingen zouden komen. Die afschrijvingen waren in totaal 16,8 miljard dollar.

Shell zette wel een aangepaste winst op basis van actuele geschatte voorraadkosten (ccs) van 638 miljoen dollar in de boeken, terwijl analisten hier gemiddeld juist een verlies van 674 miljoen dollar hadden verwacht. In het tweede kwartaal van vorig jaar kwam de ccs-winst uit op bijna 3,5 miljard dollar. De nettowinst was toen 3 miljard dollar.

Het concern schreef miljarden af op projecten in onder meer Australië, Noord-Amerika, Brazilië en elders in de wereld. Daarnaast kwam er een grote afschrijving vanwege de verwachting van Shell dat de olie- en gasprijzen op de middellange en langere termijn lager zullen uitvallen dan eerder geraamd. Het bedrijf benadrukt dat het gaat om eenmalige posten.

De totale omzet van Shell kelderde naar 32,5 miljard dollar van bijna 92 miljard dollar een jaar eerder. Door de wereldwijde virusuitbraak vlogen amper vliegtuigen, reden er minder auto's en draaide de industrie in een lagere versnelling waardoor de vraag naar olie en gas veel zwakker was, terwijl ook de energieprijzen sterk onder druk stonden.

Wel deed het bedrijf goede zaken met de handel op de oliemarkten vanwege de grote onrust. Dat zorgde voor een beter dan verwachte aangepaste winst van Shell. Topman Ben van Beurden sprak in een toelichting van bijzonder uitdagende marktomstandigheden voor het bedrijf, maar zei wel dat er een goede kasstroom werd geleverd.

Het bedrijf zegt dat er nog grote onzekerheid is over de economische omstandigheden in de wereld vanwege de coronacrisis, met een verwachte negatieve impact op de vraag naar olie en gas. De coronacrisis noopte Shell eerder dit jaar al tot zijn eerste verlaging van het dividend sinds de Tweede Wereldoorlog. In het tweede kwartaal keerde Shell in totaal 1,2 miljard dollar aan dividend uit.