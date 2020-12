Geen sneeuwschoenen voor Máxima bij World Economic Forum

Doorgaans wordt de ontmoeting van topbestuurders van grote bedrijven en politici in het Zwitserse skioord Davos gehouden, maar vanwege de coronacrisis ging eerder al een streep door een ontmoeting in de bergen.

Als alternatief werd de Zwitserse stad Luzern genoemd, maar vanwege het almaar rondwarende coronavirus wordt toch ook naar andere mogelijkheden gekeken. Het ministerie van Handel van Singapore bevestigde dat er gesproken is met de organisatoren van het WEF, maar ook dat er nog geen beslissing is genomen. Ook zijn alle conferenties en bijeenkomsten volgens Singapore aan strikte regels gebonden.

Het WEF zou tegen de kerst een beslissing over de locatie voor 2021 willen nemen. Het forum werd vanwege de crisis al verplaatst van januari naar mei. De organisatie stelde dat het niet mogelijk was om het evenement begin volgend jaar veilig te organiseren.

De bijeenkomst werd sinds 1971 vrijwel jaarlijks in Davos gehouden. In 2002, in de nasleep van de terroristische aanslagen in New York, verhuisde het circus uit solidariteit voor een keer naar die Amerikaanse miljoenenstad.