Column: Bescheidenheid siert de mkb’er (nu)

Vaak verbaas ik me over ondernemers die géén publieke aandacht voor zichzelf of hun bedrijf willen. Dat ze zich dan zéér terughoudend opstellen als er een kans op gratis publiciteit aan de deur klopt. Of, dat ze ’nee’ zeggen op een interviewverzoek van het lokale sufferdje. Onbegrijpelijk.