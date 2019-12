'Vlakke opening voor Damrak'

Aan het handelsfront liet de adviseur voor handel van het Witte Huis, Peter Navarro, weten geen aanwijzingen te hebben dat president Donald Trump afziet van nieuwe handelstarieven tegen China. Nieuwe heffingen op de import van meer dan 160 miljard dollar aan Chinese goederen moeten zondag in werking treden, maar ingewijden meldden dat er onderhandeld wordt over uitstel.

Op het Damrak staat Ajax in de schijnwerpers. De beursgenoteerde voetbalclub overwintert niet in de Champions League na het verlies van zijn laatste groepsduel tegen Valencia: 0-1. Ajax eindigde als derde in de poule, achter Valencia en Chelsea.

3i

Beursuitbater Euronext maakte bekend dat techinvesteerder Prosus op maandag 23 december wordt opgenomen in de AEX-index ten koste van maaltijdbezorger Takeaway.com. Die twee bedrijven zijn momenteel in een biedingsoorlog verwikkeld om het Britse Just Eat. Takeaway vervangt TomTom in de MidKap en de navigatiedienstverlener degradeert naar de SmallCap-index.

Investeerder 3i heeft een belang van 6,2 procent in de uitbater van sportscholen Basic-Fit verkocht aan institutionele beleggers voor 31,25 euro per stuk. 3i heeft voor het resterende belang in Basic-Fit van 15 procent een periode van negentig dagen afgesproken waarin het de aandelen niet mag verkopen.

Saudi Aramco

Ahold Delhaize investeert de komende jaren 480 miljoen dollar om de leveringsketen voor zijn supermarkten aan de Amerikaanse oostkust volledig in eigen hand te krijgen. In drie jaar koopt het supermarktconcern drie distributiecentra van een groothandelaar. Daarnaast gaat het concern twee volledig geautomatiseerde distributiecentra voor ingevroren voedingsmiddelen bouwen.

Ook gaat de aandacht uit naar het beursdebuut van Saudi Aramco op de Saudi Stock Exchange. Het Saudische staatsoliebedrijf zou volgens zakenkrant The Wall Street Journal ook al denken aan een tweede notering in Azië. Saudi Aramco staat te boek als het meest winstgevende bedrijf ter wereld. De waarde van het hele bedrijf ligt op 1,7 biljoen ofwel 1700 miljard dollar.

De euro was 1,1085 dollar waard tegen 1,1090 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent tot 58,92 dollar. Brentolie werd 0,6 procent goedkoper op 63,95 dollar.