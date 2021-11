Premium Het beste van De Telegraaf

Bruine kroeg vlak bij ingang pleisterplaats Masters Expo Improvisatie en spontane klanken in Stan Huygens Café

Door Menzo Willems Kopieer naar clipboard

Kantorenondernemer Eduard Schaepman, investeerder Meine Breemhaar, Saskia Davids en interieur-tvster Frank Jansen. Ⓒ FOTO’S ANKO STOFFELS

Een spontaan optreden van klassiek pianiste en banketbakster Christine Le Maguer verraste de bezoekers van het Stan Huygens Café op de Masters Expo aangenaam. De Rotterdamse Canadese was met haar vriendin, zangeres Meike van der Veer te gast in onze bruine kroeg toen haar oog viel op de vleugel van Pianometropool die midden in de gelachkamer prijkt.