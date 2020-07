Anti-zwartepietdirecteur racismestichting vliegt laan uit met €40.000

De intocht in 2018 vond plaats op de Zaanse Schans. Ⓒ Freek van den Bergh

Amsterdam - De directeur van een antiracismestichting in Alkmaar werd het gezicht van de antizwartepietendemonstratie tijdens de Sinterklaasintocht in Hoorn. De stichting wilde hem ontslaan, maar de kantonrechter in Alkmaar bepaalt dat hij ruim €40.000 mee moet krijgen.