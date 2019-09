Brandbrief bouwers om stikstofproblematiek

De Raad van State verklaarde het Nederlandse stikstofbeleid eerder ongeldig. Dat zorgde er direct voor dat verschillende bouwprojecten vertraagd werden, of dat er in zijn geheel een streep door ging. Bij de federatie kloppen steeds meer aannemers aan die zich zorgen maken over impact van de stikstofproblemen. Dan gaat het volgens de briefschrijvers niet alleen om grote klussen, maar juist ook om kleinere opdrachten.

Volgens de Aannemersfederatie ontstaat er voor de bouw- en infrasector een problematische situatie, ook gezien het nu al jaarlijks oplopend tekort aan woningen en achterstanden bij infrastructurele projecten. De organisatie vrees de nodige faillissementen in de bouwsector als er niet snel wordt opgetreden.