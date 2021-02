AliExpress buigt voor Europese consumentenregels

AliExpress reageert daarmee op verzoeken van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en andere Europese toezichthouders. Ook de Nederlandse consumentenbond heeft zich hier al langer voor ingespannen. „Consumenten kopen steeds meer online, ook bij bedrijven buiten de Europese Unie. Als deze zich op Europese consumenten richten, moeten zij zich aan dezelfde spelregels houden”, zegt ACM-bestuurder Cateautje Hijmans van den Bergh.

De Chinezen zullen volgens de ACM consumenten in de Europese Unie voortaan duidelijk informeren dat zij het recht hebben om binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgave van redenen een aankoop te annuleren. Ook zullen de Europese garantieregels worden nageleefd.

Zijn er extra belastingen of heffingen, dan moet dat worden vermeld. Ook gaat AliExpress vermelden als betaald is om hoger te eindigen in de zoekresultaten. Met klachten moet de Europese klant terecht kunnen bij instanties in eigen land, en niet langer bij de rechtbank in Hong Kong.

AliExpress heeft de afgelopen maanden al aanpassingen doorgevoerd. De algemene voorwaarden worden uiterlijk 1 mei beter leesbaar gemaakt. Maar er blijft tussen China en Nederland een grote afstand, in kilometers, in taal, in heffingen en in de retourzending. Kopen via AliExpress wordt dus niet opeens hetzelfde als iets aanschaffen via Bol, Wehkamp of Amazon.