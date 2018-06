Barclay verkoopt onderdeel iShares

iShares is een onderdeel van Barclays Global Investors en is gespecialiseerd in 'exchange-traded funds' (EFT's) ofwel 'trackers'.

Met de verkoop versterkt Barclay zijn vermogenspositie. Eerder wees de bank steun van de Britse overheid af, uit vrees onder overheidsstoezicht te komen.

Beleggers reageerden positief op de verkoop en zetten het aandeel Barclay op de Britse beurs bijna 7% hoger.