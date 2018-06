Shell tekent contracten voor LNG en aardgas

De overeenkomst behelst ook de levering van een even grote hoeveelheid aardgas aan Shell. Het aardgas is bestemd voor de Europese markt. De overeenkomsten hebben een looptijd van twintig jaar.

Vorige maand werd de LNG-faciliteit op Sachalin in gebruik genomen. Shell heeft een belang van 27,5 procent in Sachalin. De Russische overheid heeft 50 procent in handen. De andere deelnemers zijn de Japanse conglomeraten Mitsubishi en Mitsui.