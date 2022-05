Premium Het beste van De Telegraaf

Ceo Google in exclusief interview: ’Computerbril over tien jaar gemeengoed’

Door Chris Broesder Kopieer naar clipboard

Sundar Pichai spreekt op de ontwikkelaarsconferentie Google I/O op 11 mei 2022. Daar wordt jaarlijks nieuwe soft- en hardware aangekondigd. Ⓒ Bloomberg

Kunstmatige intelligentie is geen toekomstmuziek, de zelfdenkende computer is al onderdeel van ons dagelijks leven. En dat wordt het steeds meer, terwijl de augmented-realitybril over tien jaar alsnog een wereldhit wordt. Sundar Pichai, ceo van Google-moederconcern Alphabet, zegt dat in een exclusief gesprek met De Telegraaf en dertien andere media van over de hele wereld.