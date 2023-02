Premium Het beste van De Telegraaf

Hypotheekrente stijgt weer: ’Goede tijd om over verhuizen na te denken’

Oscar Noorlag: ’Het is op het moment geen slechte markt voor mensen die al een huis hebben.’ Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De tijd van dalende hypotheekrentes is voorlopig voorbij. De trend is duidelijk gedraaid naar stijgend, ziet Oscar Noorlag van adviesketen Van Bruggen. „Het is een goede periode om over verhuizen na te denken.”