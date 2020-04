Toiletroltaart helpt Finse bakker coronacrisis door

Dat meldt persbureau Reuters.

Het gaat om de Ronttosrouva bakkerij in de Finse hoofdstad Helsinki. Toen vorige maand al hun bestellingen werden afgezegd, begonnen mensen wereldwijd massaal wc-papier te hamsteren.

Passievruchtmousse

De bakker speelde daarop in met een taart die lijkt op een toiletrol. Het gebak is gemaakt van haverbeslag, passievruchtmousse en witte fondant. In het eerste uur verkocht hij er direct vijf en de taart werd een hit op sociale media.

Nu komen er honderden bestellingen binnen bij de bakkerij. Eigenaresse Saana Lampinen kon zelfs twee extra mensen aannemen. Ook hoeft zij geen van zijn negen werknemers te ontslaan. „Ik ben opgelucht dat ik mijn personeel nog maanden in dienst kan houden”, zegt de bakker tegen het internationale persbureau.