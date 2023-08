Zorgtoezichthouder: ’Tekort in langdurige zorg loopt op tot honderden miljoenen’

Het gaat om zorg die valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz) voor mensen die verpleeghuiszorg krijgen of verblijven in een een instelling voor mensen met een handicap of een ggz-instelling. Vooral een sterke toename van het aantal cliënten met een indicatie voor ggz-wonen, verklaart de stijging van de uitgaven aan de langdurige zorg.

Om het tekort deels op te vangen, kan het ministerie van Volksgezondheid besluiten om €125 miljoen aan herverdelingsmiddelen in te zetten. De uitgaven aan de langdurige zorg stijgen al jaren. De NZa benadrukte eerder al dat er stappen nodig zijn om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden.

Zo stelt de toezichthouder voor om het recht op een verpleeghuisplek te beperken en meer te sturen op zorg aan huis. Specifiek voor de instroom van cliënten met een ggz-wonen indicatie adviseert de zorgwaakhond om te onderzoeken voor welke cliënten langdurige zorg écht passend is.

Ook voor 2024 heeft de NZa inmiddels signalen ontvangen over de financiële druk die zorgaanbieders in de langdurige zorg verwachten. „We zijn in gesprek met zorgkantoren, zorgaanbieders en cliëntenorganisaties om de ontwikkelingen in de gaten te houden”, zo schrijft de NZa. „Daarnaast monitoren we of het budgettair kader voldoende is en of de zorgplicht goed ingevuld wordt. Ons uitgangspunt daarbij is dat zorg beschikbaar moet zijn en blijven voor de cliënten die hierop zijn aangewezen.”