Aandeelhouder in de rats om KLM

Valutaire meewind voor recessiebestendig Pharming

Pharming profiteert sterk van de dure dollar en zal totaal geen last ondervinden van mogelijke recessies in Europa en de VS. Dit meldt ceo Sijmen de Vries in een toelichting op de cijfers over het derde kwartaal. De focus ligt echter vooral op het verkrijgen van goedkeuring voor een tweede medicijn,...