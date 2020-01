’Wall Street op koers voor hogere opening’

Aan het handelsfront werd gemeld dat de Chinese vicepremier Liu He volgende week naar de Verenigde Staten reist om dan een handtekening te zetten onder de eerste fase van het handelsakkoord tussen de economische grootmachten. Volgens het Chinese ministerie van Handel zal de handelsdelegatie van 13 tot en met 15 januari in de VS aanwezig zijn. Het is voor het eerst dat Peking bevestigt dat er een handtekening onder het akkoord komt.

Warenhuisketen Kohl's maakte bekend dat de vergelijkbare omzet in de belangrijke feestdagenperiode licht is gedaald en dat de winst per aandeel over heel 2019 zal uitkomen aan de onderkant van de afgegeven prognose. Voorbeurs staat het aandeel Kohl's behoorlijk in het rood. Branchegenoot J.C. Penney meldde eveneens zwakkere feestdagenverkopen en staat voor opening duidelijk in de min. Dat gold ook voor L Brands, het moederbedrijf van lingeriemerk Victoria's Secret en warenhuisonderneming Macy's. Woninginrichter Bed Bath & Beyond staat eveneens een fors lagere opening te wachten onder druk van tegenvallende kwartaalcijfers en zwakkere vooruitzichten.

Verder lijkt Apple hoger te gaan openen na cijfers van de Chinese overheid waaruit bleek dat de verkoop van iPhones in China vorige maand met meer dan 18 procent is gestegen op jaarbasis. Daarnaast lijken Google-moederconcern Alphabet, Facebook en Twitter te gaan profiteren van een verhoging van de koersdoelen door Cowen Equity Research vanwege optimisme over de advertentiebestedingen dit jaar. Koffieketen Starbucks kreeg een adviesverhoging door Barclays en chipconcern Advanced Micro Devices (AMD) kreeg een koopadvies van Mizuho. Credit Suisse krikte het advies voor Coca-Cola op.

Op macro-economisch gebied werden voorbeurs cijfers gemeld over de uitkeringsaanvragen in de VS. Die gingen vorige week omlaag. Vrijdag verschijnt het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid.

De beurzen op Wall Street sloten woensdag in het groen na de woorden van Trump over Iran. De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent hoger op 28.745,09 punten. De brede S&P 500 klom 0,5 procent tot 3253,05 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,7 procent tot 9129,10 punten.