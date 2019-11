Afspraken FNV en Tempo-Team over PostNL

Op het zogeheten contracting is al langer kritiek. Bedrijven zouden miljoenen besparen door cao-werknemers te ontslaan om vervolgens via de contractor, vaak een dochter van een uitzendbureau, toch weer mensen in te huren. Bij deze vorm is het bedrijf veel minder geld kwijt aan loonkosten.

Tempo-Team bestrijdt dat mensen via contracting veel minder geld krijgen dan collega's die als uitzendkracht aan de slag zijn. Volgens FNV zijn er wel degelijk flinke verschillen.

Tempo-Team had eerder dit jaar al aangekondigd te stoppen met contracting. Daarna was FNV met de Randstad-dochter in gesprek gegaan over de manier waarop die mensen zouden doorstromen naar gewoon uitzendwerk. Volgens vakbondsbestuurder Masja Zwart is voor FNV-leden "een goede financiële regeling getroffen".