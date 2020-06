’$25.000 om niet te komen werken’

Dat meldt Wall Street Journal vandaag op basis van externe detacheerders.

Pas afgestudeerde personeelsleden die komende zomer aan de slag zouden gaan bij Evercore krijgen $15.000 uitgekeerd als ze hun eerste werkdag uitstellen naar januari 2021, en zelfs $25.000 als pas volgend jaar zomer wordt begonnen.

Vooral de onzekerheid of de grote investeringsdeals weer op gang gaan komen bij een voortslepende coronacrisis, zou een grote rol spelen voor Evercore om aankomende werknemers nog even niet in dienst te nemen.

In 2009, tijdens het hoogtepunt van de financiële crisis, werd pas beginnend personeel in de bankensector ook gevraagd om tegen betaling later in de dienst te treden.

Evercore, dat is opgericht in 1995, heeft meer dan 1500 werknemers in dienst. Het adviesbedrijf is wereldwijd actief met 28 kantoren in de grote regio’s, waaronder Amerika en Europa.