Ook B&S Group trekt dividendbetalingen in

B&S heeft onder meer een grote blootstelling aan bedrijven in de reis-, detailhandel- en horecabranche. In die sectoren staan resultaten onder druk. B&S meldt tegelijkertijd dat in andere delen van het bedrijf juist "veerkracht" vertonen.

B&S Group heeft naar eigen zeggen een solide balans en voldoende kredietfaciliteiten waarmee aan liquiditeitsbehoeften kan worden voorzien. "In deze ongekende tijden blijft onze nadruk liggen op het onderhouden van onze langdurige zakelijke relaties om ervoor te zorgen dat de betrokken bedrijfsonderdelen opnieuw kunnen aantrekken zodra het herstel ingezet wordt", aldus topman Bert Meulman. Hij verwacht dat het herstel vanaf het derde kwartaal dit jaar zal inzetten.