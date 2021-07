Niks sparen: vakantiegeld mag weer rollen

Dat blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB).

Van de maand april 2021 op mei 2021 groeide de spaarberg met ruim €5 miljard euro. Een jaar eerder groeide het Nederlandse spaarsaldo met €9,4 miljard euro. In totaal hebben Nederlanders meer dan vier biljard (een 4 met 15 nullen) euro opzij gezet.

Vakantiegeld

Het spaarsaldo groeit in mei, de maand dat voor veel Nederlanders het vakantiegeld wordt uitbetaald, traditiegetrouw het hardst. In feestmaand december nemen we vaak juist spaargeld op.

Voor de spaarrente hoeven we het niet te doen. Hoewel de Nederlandse spaarberg tot recordhoogte van ruim vier biljoen is aangegroeid, is de totale uitgekeerde rente slechts €37 miljoen. Steeds meer banken rekenen zelfs negatieve rente: dan moet je dus betalen om je spaargeld te stallen.