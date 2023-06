Posters biermerk Heineken Silver weggehaald: modellen lijken te jong

„De modellen waren niet te jong, maar ze leken wel te jong”, bevestigt een woordvoerster van Heineken. Volgens haar waren de modellen zelfs ver boven de 25 jaar. Toch heeft de brouwer meteen besloten actie te ondernemen.

Heineken was over de posters gebeld door de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA), die zich ook inzet voor verantwoorde alcoholreclame. De organisatie kaartte de kwestie aan nadat op sociale media ophef was ontstaan.

„Gewoon even aan drie tieners gevraagd hoe oud deze personen zijn. Alle drie gaven ze aan: tussen de 16 en 18”, zei iemand op LinkedIn. Daardoor zou het erop lijken dat jongeren een biertje aan het promoten waren en dat hoort niet.

Reclamecode

STIVA-directeur Peter de Wolf legt uit dat zijn stichting een reclamecode heeft opgesteld, die door partijen als Heineken wordt gesteund. Daarin is onder meer afgesproken dat de modellen niet alleen ouder moeten zijn dan 25 jaar, maar ook ouder moeten lijken.

Wat De Wolf betreft is de zaak nu wel afgerond. „Heineken heeft snel ingegrepen. Dat is eigenlijk het enige dat ze konden doen.” De STIVA-directeur voegt daaraan toe dat de reclamecode door de brouwers normaal eigenlijk heel goed wordt nageleefd. „Dit is dus een uitzondering.”

Heineken Silver bestaat nog niet zo lang. Heineken bracht het nieuwe bier vorig jaar in Nederland op de markt. Met Heineken Silver, dat iets minder alcohol bevat en wat minder bitter smaakt, probeerde de brouwer volgens een eigen verklaring van toen vooral twintigers aan te spreken.