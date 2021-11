Huizenprijzen rijzen de pan uit, woningmarkt droogt op

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. De afgelopen maanden neemt het aantal transacties steeds verder af, maar een daling zoals in de maand oktober is in lange tijd niet voorgekomen. In totaal zijn 16.191 woningen verkocht in oktober.

De gemiddelde prijsstijging is met 18,3 procent nog altijd ongekend hoog. In september stegen de huizenprijzen met 19,5 procent zelfs nog iets harder. De prijzen stonden in de maand oktober op het hoogste punt ooit, aldus het CBS en het Kadaster. Vergeleken met het dal in juni 2013 zijn de woningprijzen met ruim 82 procent gestegen.

Kookpunt

Onlangs stelde ABN Amro-economen al dat de woningmarkt op een ’kookpunt’ staat. In de laatste woningmarktprognose wees de bank er al op dat de markt aan het opdrogen is. De prijzen gaan nog altijd door het dak, maar het aanbod van huizen wordt steeds kleiner. „Dit maakt het voor kopers erg lastig om een geschikte, betaalbare woning te vinden”, stelde ABN-econoom Philip Bokeloh onlangs.

Formatie

Volgens Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), moeten er niet alleen veel meer huizen bijgebouwd worden, maar moet ook het mes in de fiscale regelingen voor huizenbezitters. Hij wil dat de hypotheekrenteaftrek wordt afgeschaft en het eigen huis in box 3 belast wordt net als gewoon vermogen, zoals spaargeld en beleggingen.

Uit uitgelekte formatiestukken bleek vorige week dat het voor VVD en CDA ’bespreekbaar’ is als de fiscale regelingen voor het eigen huis worden aangepakt. Dat zou kunnen betekenen dat de renteaftrek verder wordt verlaagd, het eigenwoningforfait wordt verhoogd of de wet-Hillen versneld wordt afgebouwd. Op die manier nemen de lasten voor huizenbezitters toe.