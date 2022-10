Omgaan met onrustige beurstijden en einde tijdperk van gratis geld

Volg dan op 4 november het uitgebreide programma met een scala aan experts op de BeleggersFair in de Beurs van Berlage, waar zowel gevorderde- als beginnende beleggers aan kunnen deelnemen.

Onder leiding van dagvoorzitter Janneke Willemse onder meer columnist bij DFT betreden ook dit jaar weer inspirerende sprekers het plenaire podium mede uit de hoek van de economie, waaronder Edin Mujagiç, hoofdeconoom bij OHV Vermogensbeheer en Elwin de Groot, hoofd marcrostrategie bij RaboResearch. Ruud Veltenaar, TEDx-spreker, bestseller auteur en toekomstdenker geeft eveneens zijn visie.

Volg daarnaast ook de plenaire sessies, masterclasses en snelcursussen om uw kennis bij te schaven of te verbreden. Maak een wandeling over de beursvloer en komt in contact met vermogensbeheerders, banken en adviseurs. Verder delen een aantal bekende financiële goeroes, zoals technisch analist Nico Bakker en Martine Hafkamp van Fintessa gedurende de dag hun Gouden Tips voor 2023 met u. Bekijk via deze link het gehele programma.

Wij zien u graag op vrijdag 4 november in de Beurs van Berlage! Bestel via deze link een gratis ticket voor de BeleggersFair op 4 november.