Johnson & Johnson krikt zijn omzetprognose op

J&J verwacht in 2019 zijn operationele omzet met 3,7 procent te groeien. Eerder ging het concern uit van een groei tussen 2 procent en 3 procent. Dat komt neer op een jaaromzet van 82 miljard tot 83 miljard dollar. In het tweede kwartaal gingen opbrengsten van 21 miljard dollar in de boeken. Dat is beter dan waar de analisten gemiddeld van uitgingen, maar weliswaar een kleine krimp vergeleken met een jaar geleden.

De medicijnen die dienen voor de behandeling van onder meer de ziekte van Kahler, immuungemedieerde ontstekingsziekten, en meerdere soorten kanker waren vooral in trek in de afgelopen drie maanden bij J&J. Dat zorgde ervoor dat de operationele omzet met name in de farmaceutische divisie sterk omhoog ging.