Cryptobeleggers kruipen in schulp: duikeling bitcoin tot net boven $30.000

Op cryptoplatform Coindesk keek de bitcoin rond 15.30 uur (Nederlands tijd) tegen verlies van 3% aan naar een stand van $30.755. Ethereum, het kleinere broertje, onderging een een aderlating van 6,9%.

Bitcoin dat in de voorbije weken al in een neerwaartse spiraal zit, moest opnieuw flink terrein prijsgeven. De groeiende zorgen over de impact van de besmettelijke deltavariant heeft de animo voor risicovollere beleggingen, zoals cryptomunten flink getemperd.

Roet in eten

Daarnaast heeft China eerder al flink roet in het eten gegooid voor de bitcoin. Nadat in april nog een record van bijna $65000 werd aangetikt, is de maanden daarna een sterk terugtrekkende beweging ingezet.

De harde aanpak in het Aziatische land van zogeheten miners, maken van cryptomunten, heeft een flinke knauw gegeven aan het eerdere optimisme bij cryptobeleggers. Financiële instellingen in China moeten daarnaast een flinke rem zetten op de activiteiten met cryptomunten.

Elon Musk, topman bij Tesla, heeft eveneens bijgedragen aan de turbulentie. In janauri gaf hij nog aan om de digitale munt te omarmen en Tesla-auto’s er mee te laten afrekenen . Een paar maanden later was de liefde al weer bekoeld.