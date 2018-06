Credit Suisse wil aandelenemissie voor overnames

De op een na grootste bank van Zwitserland wil 100 miljoen nieuwe aandelen uitgeven om kapitaal op te halen om overnames mee te doen. Ook is de bank van plan nog eens 100 miljoen nieuwe aandelen uit te geven om de “strategische flexibiliteit” in de toekomst te behouden. De aandeelhouders kunnen op de jaarvergadering op 24 april stemmen over de plannen van Credit Suisse.

Credit Suisse wordt door kenners gezien als een van de winnaars in de financiële crisis, ondanks een miljardenverlies vorig jaar. De bank hoefde zoals rivaal UBS niet om hulp aan te kloppen bij de Zwitserse overheid en de vermogenspositie van Credit Suisse is erg sterk in verhouding met zijn concurrenten.