Vrachten vol Nederlandse bloemen naar VK in aanloop naar begrafenis Elizabeth

Dat zegt Frank Muller, verkoper bij Hilverda de Boer uit De Kwakel, een bloemenexporteur die traditioneel groot is in handel met het Verenigd Koninkrijk. „Wat we zien is dat daar vooral gevraagd wordt om alles wat wit is”, aldus Muller. „Het gaat dan om chrysanten, lelies, hele vrachten vol.”

Wat er nu verkocht wordt, zegt nog niets over hoe de begrafenis van de vorstin maandag kleurt. Muller: „Zij is nu natuurlijk nog in Schotland. De bloemen die nu die kant opgaan, zijn vooral bestellingen van hotels, gebouwen of bestemd voor openbare plekken. Deze handel gaat naar bedrijven en instanties die iets plechtigs willen neerzetten.”

De kans is groot dat het Britse koningshuis voor de uitvaart zelf ook in Nederland gaat winkelen. Bij meerdere plechtigheden maken ze gebruik van bloemen uit Nederlandse kassen.

Bij de Britten vallen de Nederlandse bloemen en planten goed in de smaak. Het Verenigd Koninkrijk is het derde exportland voor sierteelt producten en bloemen en planten waren in 2021 met een uitvoerwaarde 12 miljard euro Nederlands grootste landbouwexportproduct.