Lonen met 6% omhoog, maar nog strijd rond grote cao’s

Door Connie de Jonge Kopieer naar clipboard

Werknemers van de academische ziekenhuizen moesten nog staken voor de vorige cao. Nu krijgen ze er 10% loon bij na onderhandelingen. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Het nieuwe cao-jaar is amper begonnen, of er is al gedoe tussen werkgevers en bonden en tussen de vakbonden onderling. De nieuwe cao voor de winkelstraat en het principe-akkoord voor een cao bij PostNL zetten kwaad bloed bij FNV, die in beide gevallen niet meedoet. Intussen nemen de lonen in rap tempo toe: in december stegen de lonen in nieuw afgesloten cao’s met een kleine 6%.