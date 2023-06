Premium Het beste van De Telegraaf

Column: falende centrale bankiers oorzaak inflatie, niet hebberige bedrijven

Door Edin Mujagić Kopieer naar clipboard

ECB-president Christine Lagarde

Er is de laatste tijd veel aandacht geweest voor een onderzoek van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Daarin is te lezen dat bijna de helft van de totale inflatie in de eurozone te wijten is aan hogere prijsverhogingen dan de stijging van de kosten bij bedrijven. Ofwel aan wat ook wel graaiflatie wordt genoemd.